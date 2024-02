Valditara sulla sicurezza | Ipotesi polizia nelle scuole più a rischio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 febbraio 2024) "aree particolarmente asi può immaginare una presenza delle forze dell’ordine a protezione di alcune". Sono le parole del ministro dell'Istruzione Giuseppein merito al problema della violenza, ritornato nel dibattito pubblico dopo gli ultimi casi di cronaca: a Varese un'insegnate è stata ferita da uno studente di diciassette anni, mentre a Taranto e nel foggiano due presidi sono stati aggrediti da dei genitori. In un'intervista al Messaggero, il ministro spiega quali sono i provvedimenti che il governo ha pensato per risolvere un fenomeno che è in aumento: "Il monitoraggio (delle violenze contro insegnanti o professori, ndr) lo abbiamo istituito l’anno scorso, prima non si sapeva quali e quanti fossero gli episodi di violenza ...