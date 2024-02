Valditara | +111% violenze genitori contro personale scuola

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Rispetto allo scorso anno, in questi primi 4 mesi e mezzo registriamo un aumento del 111% degli atti di violenza commessi da, parenti", nei confronti deldella. "Mentre sono in leggera diminuzione gli atti di violenza commessi da studenti, -11%. Si nota un crescente scollamento tra famiglia e". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, collegandosi da remoto con i dirigenti scolastici pugliesi. Il ministro ha aggiunto che va "ricostituita l'alleanza fra, famiglie e mondo della: dobbiamo avviare una battaglia innanzitutto culturale".

