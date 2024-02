Vai! è il personale invito a viversela bene di Alfa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Classe 2000, genovese,porta in gara al Festival un'idea di proprio manifesto per la sua generazione, cercando di riassumere il suo approccio alla vita: spensierato e senza rimpianti. Semplice, normale, un ragazzo come tanti della sua età che ora, col nuovo brano,, spera di superare gli attuali 603 milioni di stream. Dal suo punto di vista, curiosamente vicino a quello de La Sad, la sua generazione soffre di parecchie ansie, che spesso esorcizza con la musica, una risorsa che lui definisce la sua migliore amica, quella che gli ha permesso di superare le sue personali paure. La partecipazione al Festival sarà per lui il raggiungimento di un sogno, frutto di un approccio alle cose che descrive per filo e per segno nel suo brano sanremese, privo di rimpianti, incline alla spensieratezza e all . Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu ...