VAI canzone Alfa Sanremo 2024 | testo e significato

Aveva sognato Sanremo già nel 2023, ma aveva dovuto abbandonare l’idea di partecipare a Sanremo Giovani per via di una brutta influenza. Ora, Alfa ... (dilei)

E invece. A poche ore dalla diretta Alfa avrebbe spoilerato il suo brano in gara, Vai!, in una IG Story in cui si vede il cantante intonare un pezzo voce e chitarra dal suo quartier generale per le ...Vai: testo e significato della canzone di Alfa al Festival di Sanremo 2024. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Continua l’appuntamento con i testi delle canzoni ed è arrivato il momento di “Vai” di Alfa. Dopo il grande successo di ‘Bellissimissima’, l’artista genovese classe 2000 porterà sul palco dell’Ariston ...