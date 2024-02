“Vado in terapia La mia fragilità…” Mengoni a cuore aperto | le prime parole a Sanremo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Esordio con gaffe in conferenza stampa per il co-conduttore della prima serata del Festival di2024, il vincitore della scorsa edizione, Marco. Imitazioni, lustrini sulla camicia, un intenso spaccato della sua vita emotiva con appello alla cura della propria salute mentale. E poi una gaffe su due mostri sacri della canzone italiana. Leggi anche:, la scaletta della prima serata e il nodo agricoltori Marco“Mi sento fortunato, ma attiro anche tanta invidia” “Sento di non essermi mai staccato da, come se mi fossi addormentato un secondo e sono ancora qua. Da questo punto di vista mi sento fortunato, non tutti avranno questa possibilità. E poi attiro l’invidia dei miei amici perché stasera potrò dire: ‘dirige l’orchestra il maestro..’. Sono davvero felice”. È ...

Marco Mengoni è il co-conduttore della prima puntata del Festival di Sanremo. Il cantante di "Due vite" ha accolto l'invito di Amadeus e alla conferenza stampa della ...Sta per partire in un mega tour quasi tutto sold out, «ma anche meno». Tra flop, rider, momenti mistici e terapie, Max Angioni spiega come è arrivato al s*******, e perché quella parola non la pronunc ...“Vado da una terapeuta una volta a settimana – confessa – mi dedico un’ora a settimana per me, sono molto felice di questo, sono felice di giocare con tutti i mie pensieri, anche quelli più estremi.