Vaccinare in gravidanza Neonata muore dopo 15 giorni per mix pertosse-Vrs

L’Istituto superiore di sanità ha aggiornato le sue Linee guida per la gravidanza fisiologica, che non prevedono più l’offerta ...Nella scuola di mio figlio c’è stato un caso di varicella. In questo periodo ci mancava anche questa malattia che pensavo non si manifestasse più…. Cosa si sa del vaccinoAnche la popolazione a rischio tra i 7 e 59 anni è ben protetta: si sono vaccinate 3.628 donne in gravidanza, 18.169 operatori sanitari, 125.950 persone appartenenti a varie categorie a rischio.