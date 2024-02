Usa | ' se non passa legge | da noi stop agli aiuti a Kiev'

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Se il Congresso non approverà lasui nuoviall'Ucraina gli Stati Uniti non potranno più fornirne". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, sottolineando che gli Usa "sono leader" nell'assistenza a

di Roberto La tempesta perfetta è in arrivo nel Paese del sole. In Italia le temperature continuano a crescere in modo costante. Il 2023 è stato ... (ilfattoquotidiano)

Il 17% dei lavoratori italiani si avvale di strumenti di intelligenza artificiale generativa a lavoro e il 54% presenta lavoro dell'AI come proprio ...Nel caso specifico dello stupro avvenuto lo scorso 30 gennaio, anche se avessero funzionato, gli occhi elettronici non sarebbero stati in grado di far scattare un intervento perchè si tratta di ...Il ritiro della proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei fitofarmaci (SUR) salva il 30% delle produzioni alla base della dieta mediterranea, dal vino al pomodoro, messe a rischio dall’ irreali ...