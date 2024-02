Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri Roberta? A volte è molto attratta da ciò che non riesce a raggiungere

Riccardo Guarnieri ha commentato le ultime vicende di Uomini e donne riguardanti due sue ex, ovvero Roberta Di Padua e Ida Platano. Non è mancata una frecciatina neppure troppo velata a Roberta che, ...Tra le protagoniste delle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’, c’è anche Maura Vitali. La dama è uscita con Alessandro Vicinanza prima che ritornare sui propri passi con Roberta Di Padua. Nell’ultimo ...Si sono aperte a Milano, e a seguire in altre zone d'Italia, le iscrizioni per i centri d'infanzia 0-3 anni. Un servizio che lascia ancora fuori troppe famiglie e penalizza soprattutto il lavoro delle ...