Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 6 02 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mi piacerebbe pensare che tutti i casi umani del mondo siano riuniti e circoscritti nello studio di, e invece purtroppo è molto peggio: lo studio diè una rappresentazione in piccolo di tutta la tipologia umana problematica con la quale ci tocca imbatterci giorno per giorno. Ad esempio, no, sto Luciano, sto tizio con questo perenne ghigno strafottente sul viso, convinto di essere il gemello siamese di Paul Newman e con questo atteggiamento spocchioso che non so da dove pensi di poterselo permettere, è una tipologia di soggetto in cui una donna adulta, che si trova sola, può rischiare di imbattersi. Ora, qui il discorso in realtà non è semplicissimo perché se Luciano mi inquieta per mille ragioni, quella Ida a sua volta non mi pare questo mostro di ponderatezza e razionalità. Insomma, lui è ...