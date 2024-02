Uomini e Donne | ex corteggiatrice annuncia la fine della sua relazione | “4 anni di convivenza sincera e pulita | almeno da parte mia”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’exdiMegghi Galo hato lastoria d’amore con il manager Alessandro Piscopo. L’influencer, nota percipato al dating show di Maria De Filippi in occasionestagione 2015/2016 – quando sul trono sedeva Lucas Peracchi – era legata ad Alessandro dal 2019. Dopo un anno di, Megghi aveva ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal compagno, che le aveva regalato una cagnolina, Guapa. Nel 2021, l’exaveva affrontato due drammatici aborti. Il primo avvenne a marzo di quell’anno, il secondo a settembre. Al dolore per la perdita dei bambini che portava in grembo si aggiunge la scopertamalattia ...