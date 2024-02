Uomini e Donne | Alessandro Vicinanza | Alle mie ex frequentazioni lascio la porta aperta | le ex fidanzate invece

Una delle protagoniste indiscusse dell’attuale stagione di Uomini e Donne è sicuramente Roberta Di Padua , che in questi mesi ha vissuto una ... (isaechia)

“Mi piaci tu - sei sexy”. Colpo di scena Ernesto : a Uomini e Donne esce con la dama top

Uomini e Donne, i colpi di scena non finiscono mai. Così come i ritorni, per esempio quello di Ernesto Russo. Le nuove anticipazioni parlano anche ... (caffeinamagazine)