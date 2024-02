Uno a zero | palla al centro

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si pensava potessero far bene in TNA ma non così da subito. I Grizzled Young Veterans giovedì notte hanno sconfitto gli ABC nel primo match della serie al meglio delle 3 per i titoli di coppia. Grandissimo incontro ovviamente, e non poteva essere diversamente con queste coppie. Il livello del lottato tra questi 4 è davvero alto e penso che proprio per questo hanno deciso di non fare un solo scontro ma bensì 3, perché ovviamente non finirà mai 2-0. Queste serie sono fatte apposta per arrivare all’ultima disponibile e credo avverrà così anche stavolta, magari con lo scontro finale e No Surrender il 21 febbraio. Non parliamo di lottatori a caso, infatti in molti li ricordano a NXT, dove sono stati anche campioni nel Regno Unito. Nessuno pensava di vederli campioni già al loro debutto ad Hard to Kill, più probabile invece che lo diventino a No Surrender o al prossimo grande PPV. ...