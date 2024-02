Unione Taekwondo e Arti Marziali | corso di aggiornamento per tecnici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti, Hapkido, Haidong Gumdo (la “via della spada del mare dell’Est), e Qi Gong cinese: al “Maradona”, il 10 e l’11 febbraio, spazio allecoreane, e non solo. Il prossimo fine settimana, infatti, le palestre dello stadio di Fuorigrotta ospiteranno ildinazionale per idell’. In questa occasione l’Unitam, offrirà alla città di Napoli stages gratuiti di difesa personale femminile (40 posti disponibili). Allenatori, Istruttori, Maestri e Grand Master (GM) saranno impegnati nella kermesse di perfezionamento organizzata dal settore nazionale Endas diWT in collaborazione con l’ASD S. Paolo ...