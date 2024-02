Unieuro-Fortitudo | duello alla svolta Nuova capolista | l’ora del sorpasso

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Pcanestro 2.015 ha chiuso la prima fase di regular season col vento in poppa. La brillante e solida prestazione sfornata contro Trieste, con ogni probabilità la migliore della stagione, ha confermato l’imbattibilità casalinga dei biancorossi, giunti all’undicesima vittoria su undici partite all’Arena. Certificando una volta di più l’ottimo girone di ritorno della squadre di Antimo Martino, che nella seconda parte della regular season è caduta solo sul campo di Cividale. Dal 26 novembre scorso, giorno del ko a Trieste, l’ha perso una sola partita: solo Trapani, che non perde addirittura dal 21 ottobre, ha saputo fare di meglio. Un ruolino di marcia davvero niente male, quello di Forlì, che proprio a suon di vittorie si è issata al vertice del girone Rosso e nell’ultimo weekend è pure riuscita a strappare il ...

La Lega Pallacanestro ha pubblicato il calendario provvisorio della fase ad orologio, che vedrà le 24 squadre di A2 impegnate in dieci partite contro ...Il mini torneo per i ragazzi di Martino si apre domenica 11 febbraio con la prima sfida casalinga alle ore 18:00 contro la Real Sebastiani Rieti ...Qualificate alla Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West Serie A2 (ammesse le prime due al termine della prima fase): 1 Unieuro Forlì, 2 Flats Service Fortitudo Bologna Questi gli ...