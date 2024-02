UniCredit | utili e dividendi Vigilia Mps | il volo in Borsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il gran ballo dei, della stagione d’oro per le banche, generata soprattutto, ma non solo, dai tassi di interesse in alto, è partito alla grande. Ad aprire le danze, Andrea Orcel, ad, già noto a queste cronache per la trattativa durata tre mesi nel 2021 per inglobare Banca Monte dei Paschi nel gruppo. Orcel ha fatto brindare i mercati finanziari, con l’annuncio dell’utile netto 2023 a 8 miliardi e 600 milioni di euro, superiore del 50% rispetto all’utile 2022. L’intera somma andrà agli azionisti con i, inil titoloè cresciuto dell’8,1%. Sull’altro tema impellente, il risiko delle banche, l’ad Orcel ha ripetuto il ritornello degli ultimi tempi. "Cosa faremo con il capitale in eccesso lo chiariremo dopo l’assemblea, perché è un impegno per i prossimi tre ...