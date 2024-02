Unicorn Overlord | Nuovi dettagli nel Trailer inedito

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 6 febbraio 2024) Uno dei titoli più attesi dagli amanti dei GDR è senza ombra di dubbio. Atlus e Vanillaware qualche ora fa hanno rilasciato un nuovoricco di, che vogliamo condividere con voi.– Gamerbrain.netperNel Gameplay, visibile nell’articolo, si pone enfasi sul modo in cui i giocatori potranno socializzare con i propri compagni di squadra, costruendo un rapporto solido e duraturo. Nel corso dell’avventura potrete rafforzare i legami con i vari personaggi, attrraverso conversazioni, regali, pasti e in battaglia. Naturalmente tutto questo porterà delle conseguenze positive in gioco, come l’incremento di specifiche ...