Una valanga di licenziamenti Ecco l’unico miracolo di Meloni

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mentre il governoporta avanti la balla del lavoro che cresce – senza dire che la gente campa con salari da fame – ci sono oltre 183 mila lavoratrici e lavoratori travolti dagli effetti di crisi aziendali o di settore nei comparti dell’industria e delle reti. A fornire i dati è un report dell’area delle Politiche industriali della Cgil. A soffrire maggiormente sono i settori interessati dalle grandi transizioni in corso: automotive, siderurgia, produzione dell’energia, chimica di base, telecomunicazioni. Mentre il governoporta avanti la balla del lavoro che cresce oltre 183mila persone sono state travolte dae gravi crisi aziendali Vediamo nel dettaglio. Altri tre mesi di cassa integrazione per cessazione d’attività per i 51 lavoratori della Minermix, azienda di produzione e commercializzazione di materiali ...

L'Aquila - Un'escursione tra le montagne del Sirente si è trasformata in Tragedia per Luca Nunzi, 45enne di L'Aquila, che ha perso la vita in ... (abruzzo24ore.tv)

In Europa un asse di dodici Paesi chiede ulteriori indagini sulla sicurezza della carne sintetica . Gli esperti: "La tossicità non si valuta in ... (ilgiornale)

La Bbc ha licenziato un dipendente senior che aveva condiviso pubblicamente una serie di post antisemiti su Facebook. «La persona in questione non è ... (iltempo)

Roma senza problemi col Cagliari, Pellegrini avvia il successo numero tre di De Rossi, Dybala firma una doppietta e Huijsen trova la prima gioia in A. Un sabato tra lotta salvezza e il derby della via ...La nuova Roma di De Rossi schianta i sardi con una prova scintillante. Dopo il gol lampo di Pellegrini, arriva la doppietta di Dybala e il primo gol di Huijsen a chiudere una serata perfetta ..."Con la rielezione di Bukele suonano profetiche le parole di chi lo segnala come l’uomo della nuova era in America Latina" ...