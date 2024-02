Una morte annunciata nel centro di detenzione di Ponte Galeria

Fondi – Ieri, a Fondi (LT), I Carabinieri della locale Tenenza, hanno arrestato in flagranza di reato per “porto abusivo d’arma, Minaccia aggravata ... (temporeale.info)

La sorella di Dirk, il ragazzo ucciso da un proiettile nel 1978 in Corsica: “Davanti a Dio, Savoia non può più mentire” (repubblica)

Züleyha andrà nel panico, anche perché penserà a tutte le cose che una morte comporta, per esempio il funerale, ma Fikret si dirà pronto ad aiutarla in tutto. Faranno una chiacchierata fuori in ...L'analista che ha pubblicato diverse opere mette in evidenza il divario di culture. Hezbollah e Hamas sono portatori di una ideologia di morte, non hanno alcuna intenzione di avere uno Stato ...Un nuovo caso di incidente sul lavoro è avvenuto a Rivoli, dove un operaio ha perso la vita dopo essere caduto da una gru.