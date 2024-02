Una mattinata a Forte Braschi | tra storie e miti dell’intelligence italiana

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 febbraio 2024)Casal, più comunemente. È uno dei quindici forti del Regio Esercito che componevano il campo trincerato di Roma, costruiti fra il 1877 e il 1891 a difesa della città dopo l’unità d’Italia. Si estende per dieci ettari e prende il nome dal casato cesenate che ha avuto la titolarità per meno di un ventennio nell’Ottocento. Pochissimo rispetto ai tre secoli passati nelle mani dei Sacchetti, famiglia di banchieri e mercanti fiorentini. E per una serie di circostanze legate al tempo in cui fu scelto il sedime per la costruzione, questoprussiano conserva il nome deinonostante il passaggio di proprietà nel 1861 ai Torlonia, emergente famiglia di mercanti di tessuti giunta a Roma al seguito dei napoleonidi. Costo, compreso l’esproprio per “pubblica ...