Una boccata d’ossigeno | Avanti così Montecatini

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una vittoria che rappresenta unadi purissimo ossigeno. Grazie ai gol di Bibay e Torracchi Il Valdinievoleè tornato a vincere dopo tre mesi di astinenza. Il successo ai danni del fanalino Castelfiorentino United ha riportato un po’ il sorriso nello spogliatoio biancoceleste dopo un periodo tutt’ altro che roseo. La sfida coi castellani non è stata bella, ma di certo ha fornito segnali di ripresai. La classifica vede ora quattro squadre racchiuse in tre punti. Il tecnico Tocchini non nasconde un cauto ottimismo. "Abbiamo messo un altro mattoncino – commenta Tocchni – ma la strada è ancora lunga. Abbiamo conquistato quello che volevamo, i tre punti sono importanti per non perdere terreno da chi ci precede. I ragazzi si sono dimostrati intimoriti nella prima parte, avevano paura di commettere errori, poi il gol li ha sbloccati. Con ...