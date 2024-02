Un tesoro chiamato turismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lo scorso anno l’Emilia-Romagna ha registrato 61,8 milioni di presenze turistiche, in salita dell’1,9% rispetto al 2022 e dell’1,8% sul 2019, dodici mesi che furono da record. La Riviera fa la parte del leone: vale il 68,9% delle presenze. Poi seguono città d’arte e d’affari e infine la montagna. Sono segnali sicuramente ottimi che riportano la situazione ai livelli pre pandemia e che soprattutto indicano che ilè sempre più uno dei tesori, se non il, della regione. Nonostante le alluvioni e la situazione internazionale non certo tranquilla, insomma, i dati hanno più che tenuto e quindi il settore andrebbe sempre più valorizzato. I problemi sul tappeto restano sempre gli stessi, a partire da infrastrutture sicuramente da rinnovare, come strade e ferrovie. Raggiungere la Riviera in auto o in treno, ad esempio, non è semplice durante i ...