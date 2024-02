Un sabato all’insegna della solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Per la scuola media "Canossa" di Lodi,18 novembre, è da sempre un giorno speciale. Studenti e docenti, riuniti in gruppi che hanno raggiunto diversi supermercati del territorio lodigiano e cremasco, hanno partecipato con gioia e impegno alla Giornata NazionaleColletta Alimentare. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, ha visto gli alunni e gli insegnantiscuola media lodigiana partecipare alla raccolta di cibo e prodotti per le persone in difficoltà. L’Istituto Canossa ha voluto così lanciare un messaggio di condivisione, gratuità e carità fornendo una testimonianza di protagonismosocietà civile secondo il principio educativo degli organizzatori dell’iniziativa "Condividere i bisogni per condividere il sensovita". "È stato bellissimo – ha detto ...