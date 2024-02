Un posto al sole | trama 6 febbraio 2024 | Riccardo confessa?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 6 febbraio 2024)Crovi confesserà a Rossella di averla tradita con Virginia a Milano? Si aprirà con questo interrogativo la puntata di Unalin onda martedì 6. Il medico, di recente, si è recato nel capoluogo lombardo per partecipare ad un convegno medico, dove si è imbattuto casualmente nella sua ex moglie. I due, approfittando dell'occasione, hanno trascorso molto tempo insieme e, inevitabilmente, hanno rievocato i momenti felici che hanno vissuto in passato. Virginia ehanno poi cenato insieme e, complice qualche bicchiere di vino di troppo, Crovi è stato assalito dalla nostalgia. A quel punto, i due ex coniugi si sono baciati e, di ritorno a Napoli dopo il convegno, apparirà alquanto tormentato e nervoso.