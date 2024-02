Un pedaggio che non piace

(Di martedì 6 febbraio 2024)della Corda Molle: si lavora per esonerare i residenti. Lo hanno fatto sapere il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, e il Consigliere delegato alla Viabilità, Paolo Fontana, che sono intervenuti rispetto all’introduzione delsull’infrastruttura che, a fine lavori, diventerà un raccordo autostradale che completerà l’interconnessione tra A4, A21 e Brebemi. La notizia ha creato fermento tra i sindaci, preoccupati per i costi che peserebbero su chi usa la strada ogni giorno per lavoro. "È in corso un tavolo istituzionale - ha dichiarato Moraschini - che coinvolge la società e i sindaci del territorio. La Provincia si fa carico delle istanze che giungono dal territorio e, se necessario, contatterà il ministero competente per sottoporre il problema".

Il presidente Moraschini spiega che sono in corso trattative per consentire il transito gratuito ai residenti che usano l'arteria per lavoro. Nei prossimi giorni una riunione per informare i sindaci d ...