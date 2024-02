Un passetto avanti sul premierato Ma si può e deve fare meglio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sono stati presentati gli emendamenti al progetto costituzionale sul rafforzamento dell’esecutivo e in particolare del capo del governo. Ecco una prima valutazione a caldo. In termini generali, è stato fatto un significativo passo, ma il testo del governo si presenta ambiguo su un aspetto cruciale, quello della disciplina del rapporto fiduciario nel rinnovato sistema a legittimazione diretta del presidente del consiglio (per la maggioranza si tratta, come sappiamo tutti, di vera e propria elezione diretta). Alcune opposizioni hanno presentato significativi emendamenti per migliorare o cambiare il testo: ciò si può dire degli emendamenti di Azione, di Italia Viva e – udite udite – dello stesso M5S (pur assai diversi: Azione mira a un vero e proprio sistema c.d. alla tedesca; Italia Viva al suo modello c.d. del “sindaco d’Italia”, contenuto nel proprio ...