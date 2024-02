Un Centro del riuso tecnologico

(Di martedì 6 febbraio 2024) PISOGNE Nuova vita per oggetti vecchi ma ancora utilizzabili. Ildeldi Pisogne si rinnova e potenzia i servizi messi a disposizione dei cittadini con l’obiettivo di combattere gli sprechi e promuovere un uso più sostenibile delle risorse. Il Comune di Pisogne, l’Associazione il Girotondo e Aprica del Gruppo A2A hanno inaugurato il nuovo, una struttura di 30 metri quadrati, a forma di "L", realizzata all’interno deldi Raccolta comunale di via Neziole. Il servizio è stato informatizzato, così da consentire una migliore gestione e catalogazione dei beni portati dai cittadini e degli oggetti esposti nel Mercatino deldi via Ortaglie, instorico. A Pisogne è insomma nato undel4.0. Il ...

