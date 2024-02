Un boato e poi le fiamme | camper distrutto nel parcheggio del Decathlon | forse persone all’interno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ferrara, 6 febbraio 2024 – Une lealtissime. Questo lo scenario che si è vissuto nel tardo pomeriggio all'altezza deldia Ferrara dove è stata trovata la carcassa di uncompletamente disintegrato. Il dramma poco dopo le 18. Pompieri, sanitari del 118 e polizia stanno ancora lavorando per cercare di capire se all'interno vi sono. Ritrovate alcune bombole di gas. Accertamenti in corso, da capire se si tratta di un incendio o di una esplosione.

