Ultim’ora dalla Nigeria | problemi per Osimhen | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ancora guai fisici per Victorin Coppa d’Africa: di seguito il comunicato ufficiale dellariguardo alledel proprio attaccante. Il numero 9 del Napoli ha accusato l’ennesimo problema in Coppa d’Africa con la sua. Un mese davvero intenso che sia i tifosi del Napoli che la società ricorderà per molto tempo. Tante notizieCosta D’Avorio, paese ospitante della competizione, per lo più negative che hanno sempre visto protagonista. L’ex Lille, infatti, già ad inizio competizione è stato avvolto dalle polemiche dopo il gol vittoria divorato, all’esordio dellain Coppa d’Africa. Con il tempo, le sue dichiarazioni hanno fatto storcere il naso ai più, definendole inopportune seppur prevedibili. Non a caso, in un ambiente ...