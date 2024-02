Ultimi giorni per presentare i progetti del DM 65 2023 | con Trinity inserisci Skill Up! la nuova applicazione per imparare a parlare l’inglese

Godiamoci il bel tempo perché la tregua offerta dall’anticiclone sembra stia per finire. Questioni di giorni e in Italia tornerà l’inverno. Per la ... (ilgiorno)

Negli ultimi anni hanno lanciato esperimenti simili anche Spagna ...alcune aziende italiane stanno gradualmente adottando la settimana lavorativa di quattro giorni. Intesa Sanpaolo è stata tra le ...Cinque proroghe, di tre giorni in tre giorni. Gli ultimi dati, quelli di domenica 4 febbraio, riportano sforamenti in tutte e quattro le principali stazioni della provincia: in via Zalamella si è ...Negli ultimi dieci giorni, il tema dominante nelle conversazioni è stato il meteo anticiclonico. Questo fenomeno ha portato giornate soleggiate che, sebbene possano migliorare l’umore di molti, ...