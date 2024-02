Ultime Notizie Roma del 06-02-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura nuovi Raid statunitensi nella notte contro gli utili il comando Centrale Americana dito che sono stati colpiti due droni navali esplosivi nelle aree dello Yemen E controllate dai ribelli dopo che è stato determinato che rappresentavano una minaccia imminente alle navi della marina americana e Mercantini nella regione sul fronte opposto Il portavoce delle Forze Armate yemenite del governo Rivendica che le forze navali hanno condotto due operazioni la prima con obiettivo la nave di mente l’altra britanniche attaccata con missili antinave intanto proseguirà oggi in Egitto dove vedere il presidente al Sisi il nuovo turno in Medio Oriente del segretario di stato americano Anthony blinken che l’obiettivo di evitare nella regione blinken attesa al curry all’indomani della ...