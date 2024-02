Ultime Notizie Roma del 06-02-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e martedì 6 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno nave mercantile di proprietà britannica è stata colpita in un attacco di droni nel Mar Rosso al largo dello Yemen controllato da ribelli Duty non aveva canta Bandiera delle Barbados ha subito gravi danni al lato sinistro non ci sono stati feriti e l’aria rosso proprio ieri gli Stati Uniti avevano effettuato un nuovo attacco contro gli urti prendendo di Mira due droni Marini in carica di esplosivo ritenuti una minaccia imminente per navi militari e mercantili Quelle sono foto sui social il comando militare statunitense in Laterano arrivano nuova condanna dei Raid americani e inglesi contro minuti Intanto resta ancora distante l’accordo per una nuova tregua Agata e rilascio degli Ortaggi italiani nelle mani chiamasse per il segretario di stato americano Blink ...