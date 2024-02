Ultime Notizie Roma del 06-02-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata venerdì trovati all’ascolto da Francesco Vitale una maxi incidente stradale verificato stamattina in A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari a scontrarsi sono stati uniti alcune auto secondo le prime informazioni ci sarebbe una persona morta e alcuni feriti tra cui tre gravi dopo il tamponamento dalle 7 la 12 tra Rapallo e Chiavari chiusa Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 se ambulanze Polizia Stradale vigili del fuoco ed elicottero andiamo in medioriente nave mercantile di proprietà britannica è stata danneggiata in un attacco di droni a Largo dello Yemen controllato dai ribelli o te l’ho reso noto oggi la società di sicurezza Marittima britannica membri la nave battente bandiera delle Barbados subito lievi danni sul lato sinistro ha fermato Lambri Aggiungendo che non ci sono stati feriti è sempre inserita la strada ...