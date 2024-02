Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Ilsi è chiuso ufficialmente. Arriva febbraio e finisce la finestra invernale, in cui le operazioni di mercato sono entrate nel vivo: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Mercato Inter, il RETROSCENA con il Napoli su Zielinski Zielinski all’Inter? Ecco il retroscena di mercato in casa Napoli Rabiot Juve, dalla Spagna indicano un possibile futuro in Liga Quale futuro per Rabiot? Dalla Spagna sono certi possa anche essere in Liga nella prossima stagione. Leao Psg, ...