UeD | Riccardo Guarnieri confessa | «Ecco perchè non sono più tornato»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sull'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine è presente un'intervista rilasciata da, in cui il cavaliere ha fatto un po' di luce su alcune faccende che, per un bel po' di tempo, hanno incuriosito i telespettatori del dating show di Canale 5. Nello specifico, il protagonista ha confermato di non essereall'interno della trasmissione in quanto ha conosciuto una donna al di fuori del programma. Malgrado questo, però, il cavaliere ha ammesso che sta vivendo una relazione alquanto altalenante, pertanto, le cose potrebbero anche cambiare tra non molto. Tra le varie confessioni, poi,ha parlato anche di Ida Platano, svelando che cosa pensa della decisione di salire sul Trono Classico. Inoltre, nonmancati dei riferimenti anche a Roberta Di ...