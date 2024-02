Ue | incentivi a agricoltori per futuro

(Di martedì 6 febbraio 2024) 10.45 "Glihanno bisogno di una argomentazione commerciale valida per le misure di miglioramento ambientale e forse noi non l'abbiamo fatta in modo convincente.Di un vero e proprio incentivo che vada oltre la semplice perdita di resa.I sussidi pubblici possono fornire tali".Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen. E aggiunge: "La conservazione della natura può aver successo solo con un approccio dal basso e basato suSolo se glipotranno vivere della terra investiranno nel".

