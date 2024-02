Ue | “2024 anno di svolta per i lavoratori a basso reddito” Aumenti a doppia cifra dove c’è il salario minimo Stipendi al palo? Solo in Italia – Lo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’è il Paese Ue in cui, anche quest’, glideideboli sono destinati a languire di più. Mentre nel resto dell’Unione gli occupati meno pagati otterrcorposi, nella Penisola chi fatica ad arrivare a fine mese non riuscirà nemmeno recuperare il potere d’acquisto perso a causa della fiammata dell’inflazione. A dirlo è un’analisi di Eurofound, l’agenzia dell’Unione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che a fine gennaio ha fatto il punto sull’aggiornamento dei salari minimi nei 22 Stati che li hadottati e sui risultati della contrattazione collettiva negli altri. Il governo Meloni dal canto suo continua a rivendicare il buon andamento dell’occupazione ma ignora l’emergenza del lavoro povero e lo ...