Ucraina | Zelensky a Grossi Aiea | ‘Zaporizhzhia sicura se gestione torna a Kiev’

(Di martedì 6 febbraio 2024) Kiev, 6 feb. (Adnkronos/Dpa) – Il presidente ucraino, Volodymyr, ha ricevuto a Kiev il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica () Rafaelper discutere ?dei rischi? dell’occupazione russa della centrale nucleare di Zaporizhzhia.ha ribadito ache l’unico modo per evitare un incidente nucleare a Zaporizhzhia è attraverso la smilitarizzazione dell’impianto, il suo smantellamento e il ritorno della suanelle mani di Kiev.Da parte sua,ha sottolineato su X che l’continuerà il suo lavoro per prevenire un incidente nucleare nella centrale e ha ringraziato“per il suo indispensabile sostegno in questi sforzi”. Il direttore generale dell’Agenzia ...