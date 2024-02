Ucraina | von der Leyen | “Aiuti Ue da marzo | con Kiev per tutto il tempo necessario”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Come in tutte le democrazie, la nostra libertà comporta dei rischi. Ci sarà sempre chi cercherà di sfruttare la ... (liberoquotidiano)

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Come in tutte le democrazie, la nostra libertà comporta dei rischi. Ci sarà sempre chi cercherà di sfruttare la ... (iltempo)

"Servono finanziamenti" Per la Russia, la guerra in Ucraina è "un fallimento militare" e Kiev "può avere la meglio". Lo sostiene la presidente della ... (sbircialanotizia)

"Abbiamo proposto di garantire all'Ucraina un finanziamento stabile e consistente per i prossimi quattro anni. E tutto questo richiede un bilancio ... (panorama)

alla fine tutti e 27 i paesi dell'Unione europea hanno dato il via al programma di aiuti militari all'Ucraina per 50 miliardi. Il premier ungherese, ... (iltempo)

Di fronte alle proteste degli agricoltori, a quattro mesi dalle elezioni europee, la presidente della Commissione europea ha scelto di rinunciare agli obiettivi più ambiziosi del Green deal, anche a c ...(Adnkronos) – I primi “importanti pagamenti” dell’Ue all’Ucraina nel programma di assistenza macrofinanziaria da 50 mld di euro inizieranno già il mese prossimo. Lo dice la presidente della Commission ...Ursula von der Leyen, aprendo il suo intervento in sessione plenaria dell’Eurocamera a Strasburgo: “Con la vostra approvazione saremo in grado di effettuare importanti pagamenti all’Ucraina già a ...