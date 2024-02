Ucciso in strada a Ponte Mammolo | per l’omicidio di Stefan Mihai arrestate 3 persone

Svolta nell'omicidio di Roman Stefan Mihai, il cittadino romeno ucciso in strada a Casal de Pazzi a Roma a marzo 2023. (ANSA) ...Amadeus, conduttore della 74ª edizione della kermesse musicale, sarà affiancato da Marco Mengoni, all'Ariston anche in veste di super ospite musicale. Sul palco, oltre ai 30 cantanti in gara, ci saran ...È morto a soli 15 anni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in sella alla sua bicicletta, dopo aver trascorso una serata con gli amici alla gelateria del paese. Valentino Colia, ...