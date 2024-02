Tutto qui | il significato della canzone di Gazzelle a Sanremo 2024

(Di martedì 6 febbraio 2024)approda acon laqui, dalromantico, che vuole trasmettere fiducia nell’amore, suggerendo che nonostante le difficoltàvita, c’è sempre la possibilità di sorridere o ridere nel futuro. Si tratta di un brano che affronta il tema dell’amore con la sua tipica ironia e realismo, senza ricorrere a metafore elaborate ma rimanendo autentico e tangibile. Lo so che sei stanca Lo sono anche io Sembriamo due panda Amore mio Ed ogni mattina ti svegli e pensi “Boh, chissà com’è che oggi tutte a me” Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me Vorrei guardare il passato con te Addosso al muro col proiettore Viverlo insieme un minuto anche tre Scappare per un po’ da Roma Nord Lo sai che sei ...

Flavio Bruno Pardini, in arte Gazzelle dal 2016, nasce il 7 dicembre del 1989 a Roma sotto il segno del sagittario. La famiglia ha radici a Potenza, lui cresce a Prati. E' alla sua ...