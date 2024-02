“Tutto qui” di Gazzelle | testo del brano in gara a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Una canzone d’amore ambigua, aperta e sexy, da ascoltare con gli occhi chiusi per lasciarsi trasportare dal flusso di immagini un po’ surreali» spiega l’artista. E con una punta d’ironia consiglia anche il luogo ideale in cui sentirla: «In fila davanti a un take-away cinese»: così ha definito il suoil cantante romano. Ecco ildi “qui” di. “qui” di, ilLo so che sei stancaLo sono anche ioSembriamo due pandaAmore mioEd ogni mattina ti svegli e pensi“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”Ma chiamami quando riatterri sul mondo perchéMi stringo un po’ e sposto un po’ di meVorrei guardare il passato con teAddosso al muro col proiettoreViverlo insieme un minuto anche treScappare per un po’ da Roma NordLo sai che sei ...