Tutto normale? Hoara Borselli da Porro | soldi | il caso che imbarazza il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Èche venga dato un finanziamento del genere e che questo non susciti polemiche?".punta il dito sul Pd, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e "l'amichettismo" della sinistra che domina la Capitale e non solo. Di questo si parla a Quarta Repubblica, su Rete 4, con Nicolache ripercorre le ultime polemiche, dalTeatro di Roma fino al finanziamento predisposto dal Comune a guida democratica per 250mila euro per la rassegna "Cinema in Piazza" al Piccolo America, con 4 mesi di margine rispetto all'arena estiva. Una delibera, quella firmata dall'assessore Gotor, "ad hoc" per la Fondazione di Carocci che ha scatenato le proteste delle opposizioni e più di un dubbio dentro lo stesso Pd. Una vicenda che riapre la questione dell'amichettismo, termine geniale coniato da ...