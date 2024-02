Tutti in maschera | si va a teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Con il concerto in’Filmusic’, in scena domani e giovedì (ore 21) al reatro Duse, si apre la Stagione 2024 dell’Orchestra Senzaspine. Sul podio i direttori Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani per uno degli appuntamenti clou della compagnine. ’Filmusic’ propone uno straordinario mix tra colonne sonore tratte da film e cartoni animati da Star Trek a La Vita è Bella, da Avengers a Mission Impossible, e un repertorio sinfonico di altissimo rigore, pensato per riscoprire la potenza della musica classica in una dimensione cinematografica e burlesca. Ma è anche l’appuntamento per festeggiare il Carnevale insieme al pubblico. Come ormai da tradizione, infatti, direttori e musicisti vestiranno i costumi dei loro supereroi e personaggi di fantasia preferiti, così come il pubblico è invitato a venire ain. Sul palco, ...