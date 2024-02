Tutti i look di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 febbraio 2024) Evento mediatico capace di trascendere i confini della musica,è tornato con la sua 74esima edizione, la quinta condotta da Amadeus. Affiancato durante le serate da Marco Mengoni in Fendi (e gioielli Tiffany & Co.), Giorgia in Dior, Teresa Mannino in Roberto Cavalli, Lorella Cuccarini in capi vintage selezionati dall’archivio dallo Skof Archive di Emma Scalondro (e gioielli Salvati) e Fiorello in Giorgio Armani. Cinque serate di musica e moda, dove ognuno dei 30 artisti in gara - 27 cantanti scelti e 3 vincitori diGiovani - presenterà le proprie canzoni, e guadagnerà punti per l’ormai immancabile Fanta. In ordine alfabetico, durante la kermesse Alessandra Amoroso veste Agolde e Citizens of Humanity, Angelina Mango - che per il suo debutto ha deciso di affidarsi allo styling di Nick Cerioni, uno dei nomi ...