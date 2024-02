Tutte le volte che è morta la Costa d’Avorio

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Originariamente, nella cultura vudù uno zombi era un morto resuscitato da uno stregone, sotto il suo controllo e privo di volontà. La “zombificazione” prevede la riduzione di una persona in uno stato catalettico per effetto di una neurotossina estratta da un pesce palla – come quello che in Giappone si mangia a proprio rischio e pericolo, per la presenza di tetrodotossina che il cuoco deve essere abile ad estrarre lasciandone una dose davvero minima per avere un effetto eccitante – la persona veniva poi seppellita in una bara ed entro un certo limite di tempo, affinché non morisse veramente asfissiata, disseppellita e rianimata con un antidoto. I danni subiti al cervello e al sistema nervoso nel frattempo la lasciavano in uno stato non del tutto umano, oltre a procurargli la necrosi di lingua e palato. Nelle interpretazioni successive date dalla cultura occidentale gli zombi sono ...