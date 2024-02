Turismo | presenze in ripresa | nel 2023 +8 | 1%

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 6 febbraio 2024) In merito alil sud viaggia a velocità dimezzata segnando un +4,4% come afferma il Presidente di AssoConfesercenti dalla Bit di Milano Con crescita Mezzogiorno allineata a media nazionale, 2,9 milioni die 400 milioni di consumi turistici in più. Ilitaliano torna a correre: secondo le stime di CST per AssoConfesercenti, ilha chiuso con oltre 445 milioni di, segnando un’accelerazione del +8,1% sull’anno precedente e superando i livelli pre-pandemia. Ma è unaa velocità differenziate: nel Meridione e nelle Isole, infatti, l’incremento delledovrebbe fermarsi a +4,4%. Un ritmo di crescita sostanzialmente dimezzato rispetto alla media nazionale. A pesare sulle ...