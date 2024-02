Turchia; attentato al tribunale di Istanbul | video

BREAKING: ISTANBUL ATTACK, 2 DEAD 5 WOUNDED Attackers opened fire on a security checkpoint outside a courthouse in Istanbul. Both attackers, a man and a woman, were killed, and three police officers ...Il ministro della Giustizia Yilmaz Tunç ha dichiarato che la Procura di Istanbul ha avviato una indagine. Non è certo il primo attentato messo a segno dal DHKP/C. Il 6 gennaio 2015 una attentatrice ...Il carico di esplosivi partito da Odessa ha attraversato Romania, Bulgaria, Turchia e Georgia. Sequestrato alla frontiera con la Russia, era probabilmente destinato a un attentato, secondo i servizi d ...