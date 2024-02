Tumori | nuovo metodo di indagine basato sulla risonanza Marco Salvatore Sdn | Lo proporremo ai nostri pazienti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un team di ricercatori dell’Università di Torino, guidati dai professori Giuseppe Ferrauto e Silvio Aime, ha sviluppato unmagnetica per immagini (RMI) che va oltre le tradizionali tecniche di imaging, consentendo una valutazione più accurata della malignità deie dell’efficacia dei trattamenti. Si tratta di unapproccio che promette di cambiare il modo in cui osserviamo iper capirne l’aggressività, a testimonianza del fatto che la scienza avanza di pari passo con la tecnologia.Capire la complessità deiè fondamentale, poiché ogni tipo di tumore può rispondere in modo diverso ai trattamenti. La chiave per un trattamento mirato ed efficace è localizzare con precisione il tumore e determinare il ...