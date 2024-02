Tuffi | Mondiali Doha 2024 | Marsaglia in semifinale dai 3m | Tocci eliminato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Promosso Lorenzo. Fuori Giovanni. Luci e ombre nellerie dal trampolino 3 metri uomini per l’Italia e per i due azzurri, argento nel sincro domenica scorsa. Sedicesimo punteggio per Lorenzo, che chiude con un totale di 377.65: la sua gara si apre con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato potente (65.00), seguito dal doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (64.60).prosegue con un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (55.50) e con il suo miglior tuffo di oggi: il triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (68.25). Infine conclude con un pulitissimo doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (63.00) e un triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (61.20). Un errore nel doppio salto mortale e mezzo ...