Tuffi | Lorenzo Marsaglia si qualifica per la semifinale iridata dai tre metri Eliminato Giovanni Tocci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ci sarà soloa difendere i colori azzurri nelladei tremaschili ai Mondiali di Doha. Un’ria in chiaroscuro per l’Italia, visto chenon è riuscito ad entrare tra i migliori diciotto. Doppietta cinese questa mattina con Xie Siyi al primo posto (493.05) davanti al connazionale Wang Zongyuan (474.30) e al messicano Osmar Olvera Ibarra (445.55). Missione compiuta peranche se con un po’ di brivido, terminando al sedicesimo posto con 377.65 di punteggio complessivo. Il romano non è riuscito a trovare un tuffo con voti altissimi, rimanendo sempre sul 6,5 e 7. Un buon inizio con il triplo e mezzo avanti carpiato da 65 punti, ma poi non c’è mai stato un vero cambio di ...